يطمح المهاجم التونسي يوسف العبدلي في الظهور بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي يستعد لدوري يلو

وأنهت إدارة الأهلي إجراءات التعاقد مع يوسف العبدلي قادمًا من صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، حيث وقع على عقد لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وتسعى الإدارة الأهلاوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي الحالي، أملًا في التألق بالموسم الرياضي الجديد بدوري يلو، والعودة سريعًا للعب وسط الكبار.

يوسف العبدلي يسعى للتألق

وتُعد تجربة يوسف العبدلي مع الأهلي صعبة للغاية، حيث تنتظر الجماهير تألقه مع الفريق وتسجيل أهداف عديدة لمساعدته على العودة لدوري المحترفين سريعًا، بجانب مقارنته بالسوري الدولي عمر السومة.

ويُعد عمر السومة واحدًا من أبرز المهاجمين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وليس في صفوف النادي الأهلي فقط، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويأمل يوسف العبدلي في تحقيق طموحات الجماهير الأهلاوية، بالعودة سريعًا لدوري المحترفين، خاصة أنه سيتم الاعتماد عليه بشكل أساسي مع احتمالية رحيل عمر السومة في الميركاتو الصيفي الحالي.

وعلى الرغم من عدم تسجيل العبدلي لأهداف عديدة في تجربته الأخيرة بالدوري التونسي لكرة القدم، إلا أنه يمتلك خبرة كبيرة، نظرًا للعبه في الدوري الفرنسي مع الفريق للثاني لنيس ولانس، بجانب لعبه في الترجي التونسي أيضًا.