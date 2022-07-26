تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب التونسي يوسف العبدلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، مما يؤكد قرب رحيل السوري عمر السومة عن صفوف الراقي بعد 8 مواسم قضاها مع الفريق.

وجهة السومة في حال رحيله:

وكان اسم السومة ارتبط بالانتقال للدوري الإماراتي أو لناديه السابق القادسية الكويتي، حيث طلب السومة الحصول على كافة مستحقاته المالية قبل مغادرة الأهلي بعد هبوطه لـ دوري يلو.

وأنهت إدارة الأهلي إجراءات التعاقد مع العبدلي قادمًا من صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، حيث وقع على عقد لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وتسعى الإدارة الأهلاوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال لفترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في التألق بالموسم الرياضي الجديد بدوري يلو، والعودة سريعًا للعب وسط الكبار.

مسيرة يوسف العبدلي:

ولعب يوسف العبدلي 20 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المنستيري موسم 2021/ 2022، ونجح في تسجيل 5 أهداف.

وخاض العبدلي صاحب الـ23 عامًا، 68 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري التونسي لكرة القدم، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع هدفين، وسبق أن في صفوف الاتحاد المنسيتري والترجي.

وبدأ العبدلي الذي يلعب في مركز الهجوم مسيرته مع الترجي عام 2014، قبل أن يحترف في صفوف نيس الفرنسي عام 2016، ولعب مع لانس في 2018، وعاد إلى تونس في 2020 من بوابة الاتحاد المنستيري.