أبدت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تمسكها بمدافع الفريق الأول لكرة القدم، ماتياس دي ليخت، والاستمرار في اليوفي الموسم الرياضي المقبل.

يوفنتوس يصر على بقاء دي ليخت

وأكدت قناة “سكاي ألمانيا”، أن نادي بايرن ميونيخ، عرض ظهيره بنجامين بافارد على يوفنتوس، في محاولة لخفض السعر الذي طلبه لبيع دي ليخت، والذي يتراوح بين 90 إلى 100 مليون يورو.

وأضافت: “بايرن ميونيخ، ليس لديه النية لدفع أكثر من 60 مليون يورو نقدًا، ولذلك عرض بافارد كجزء من قيمة الصفقة، كما أن النادي الألماني قرر التخلص من بافارد، وأخبره أنه بإمكانه البحث عن فريق جديد”.

اهتمام بضم مدافع اليوفي

وارتبط اسم دي ليخت بمغادرة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس هذا الصيف، في ظل إصرار تشيلسي وبايرن ميونيخ على ضمه، كما أكدت تقارير طلبه بشكل رسمي الرحيل عن اليوفي.

ويتبقى عامان في عقد المدافع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، كما يوجد شرط جزائي في عقده تصل قيمته إلى 120 مليون يورو.