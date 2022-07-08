أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي- قبل قليل- عن تعاقده مع الأرجنتيني أنخل دي ماريا كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيرتدي اللاعب الأرجنتيني القميص رقم 22 في الموسم المقبل مع اليوفي.

مسيرة دي ماريا قبل الانضمام لـ يوفنتوس:

ولعب النجم الأرجنتيني صاحب الـ34 عامًا مع فريق باريس سان جيرمان خلال الفترة من 2015 إلى 2022 لمدة 7 سنوات، كما سبق له اللعب لأندية روساريو سنترال الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويسعى اليوفي إلى تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث لم يُتوج بالدوري الإيطالي في موسم 2021/ 2022 حيث فاز به فريق ميلان.