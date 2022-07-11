أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الاثنين عن التعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوجبا كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لـ اليوفي عبر “تويتر” صور لتوقيع اللاعب الفرنسي على عقده مع البيانكونيري.

يوفنتوس يضم بوجبا ودي ماريا كصفقتي انتقال حر

وكان اليوفي تعاقد مع الأرجنتيني أنخل دي ماريا أيضًا كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانضم بوجبا لصفوف فريق يوفنتوس بعد ست سنوات قضاها مع مانشستر يونايتد نجح خلالهم في الفوز بلقب الدوري الأوروبي عام 2017 مع اليونايتد وحصد أيضًا لقب كأس إنجلترا.