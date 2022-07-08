قال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي: إن الحالة الصحية للحجاج تواصل استمرارها في وضع مطمئن، فقد قدمت كافة الكوادر العاملة الرعاية لتنفيذ الخطة الصحية على أكمل وجه في مشعر عرفات.

فيديو | متحدث الصحة: أكثر من 65 ألفا من ضيوف الرحمن استفاد من الخدمات الصحية، وإجراء 108 عمليات قسطرة قلبية للحجاج#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/8wqS2hXj1e — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022

كما أكد خلال كلمته في المؤتمر الصحفي اليومي لمتحدثي الصحة والداخلية والحج، أن الفرق الطبية الآن تواصل تقديم خدماتها في مشعر عرفة وفي مزدلفة.

وأكد عدم لم تسجيل أي تفشيات للأوبئة ولا الأمراض المعدية، أو المهددة للصحة العامة.