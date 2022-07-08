قال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي: إن الحالة الصحية للحجاج تواصل استمرارها في وضع مطمئن، فقد قدمت كافة الكوادر العاملة الرعاية لتنفيذ الخطة الصحية على أكمل وجه في مشعر عرفات.
فيديو | متحدث الصحة: أكثر من 65 ألفا من ضيوف الرحمن استفاد من الخدمات الصحية، وإجراء 108 عمليات قسطرة قلبية للحجاج#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/8wqS2hXj1e
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022
كما أكد خلال كلمته في المؤتمر الصحفي اليومي لمتحدثي الصحة والداخلية والحج، أن الفرق الطبية الآن تواصل تقديم خدماتها في مشعر عرفة وفي مزدلفة.
وأكد عدم لم تسجيل أي تفشيات للأوبئة ولا الأمراض المعدية، أو المهددة للصحة العامة.
التوعية الوقائية:
وفيما يتعلق بالأمور الخاصة بارتفاع الحرارة، أعاد التنبيه على الالتزام بالنصائح المتعلقة بتجنب الاجهاد الحراري وضربات الشمس من خلال ارتداء غطاء الرأس وشرب المياه والابتعاد عن الشمس ومحاولة الحصول على الراحة خلال اليوم.
ونبه لأهمية الالتزام بارتداء الكمامة تجنبًا لأي عدوى تنفسية في الزحام.
كما شدد على أن الخدمات الصحية لا تزال تستمر، لافتًا إلى استفادة أكثر من 65 ألفًا حاج خلال موسم الحج هذا العام، إتمام 108 عمليات قسطرة، و313 جلسة غسيل كلوي، و177 عملية جراحية، و10 عمليات مناظير، فضلًا عن استقبال مستشفى الصحة الافتراضي 1331 حالة.
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