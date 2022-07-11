أعلنت المفوضية الأوروبية أن 11 دولة أوروبية فعَّلت نظام الإنذار المبكر بسبب انخفاض إمدادات الغاز بعد قطع الإمدادات الروسية جراء الحرب في أوكرانيا.

وقالت المفوضية الأوروبية إن قطع الغاز الروسي سيؤدي لانكماش الناتج المحلي بأوروبا بنسبة 0.9 – 1.5% وتابعت أن دول القارة تستعد لشتاء دون الغاز الروسي وتعمل على إيجاد البدائل.

بوتين يهدد بقطع إمدادات الغاز

يأتي هذا بعد ساعات من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمزيد من خفض إمدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 .

وقال الرئيس الروسي على هامش اجتماع جمعه مع رئيسي إيران وتركيا في طهران أمس، إنه إذا لم يتم إعادة توربين الغاز الذي كان يخضع للصيانة في كندا إلى روسيا قريبًا، فقد تنخفض قدرة التدفق اليومي لخط أنابيب نورد ستريم 1 بشكل كبير في نهاية يوليو الجاري.

يشار إلى أن برلين ألغت المشروع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في وقت سابق من هذا العام مشروع نورد ستريم 1، بينما قال بوتين “مازال أمامنا طريق جاهز، ألا وهو نورد ستريم 2… يمكننا وضعه موضع التنفيذ”.