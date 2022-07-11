يُخيم الغموض على مصير مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ذهبيو الأهلي يطالبون بحل إدارة النفيعي:



وتحدث العضو الذهبي بالنادي الأهلي، خالد أبو راشد قائلًا: “ناقشنا المحاور الفنية والمالية، وخلصنا في النهاية بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن عدد من أعضاء الجمعية العمومية إلى خلاف كبير مع إدارة ماجد النفيعي”.

وتابع خلال تصريحاته لـ”الشرق الأوسط”، بعد نهاية الجمعية العمومية قائلًا: “قدمنا مذكرة بحل مجلس الإدارة والقرار في النهاية لوزارة الرياضة، ونرسل رسالة بأن 11 عضوًا ذهبيًّا يطالبون بحل الإدارة”.

الهبوط للمرة الأولى في تاريخ النادي:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.