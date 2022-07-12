هيأت وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ممثلة في إدارة الأبواب بالمسجد الحرام، 125 بابًا لخدمة المتعجلين من ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1443هـ.

منظومة متكاملة

وقال مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد بن شراز المالكي، إن الإدارة خصصت ٦٠٠ موظف من المؤهلين علميًا وعمليًا للوقوف على (125) بابًا لخدمة ضيوف الرحمن، وتشمل هذه الأبواب ٥ أبواب لدخول المعتمرين، و٥٥ باباً مخصصة للمصلين، و٤٠ باباً مخصصة للطوارئ، و٢٠ بابا داخلياً.

وأضاف المالكي أن الإدارة ومنذ بداية الموسم وضعت الخطط ورفعت الجاهزية، لاستقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة من الإجراءات والاشتراطات المدروسة مسبقًا.

مهام الإدارة

ولفت إلى أن مهام إدارة الأبواب تتنوع بين إرشاد المصلين إلى أماكن المصليات، ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات، إضافة إلى تحقيق انسيابية الحركة في الدخول والخروج من المسجد الحرام مشيراً إلى أن هناك الأبواب مزودة بإشارات ضوئية ولوحات إرشادية تضيء باللون الأخضر عند وجود أماكن شاغرة داخل المسجد الحرام، وتضيء باللون الأحمر عند اكتمال الطاقة الاستيعابية، وعدم الدخول إلى المسجد الحرام وقت خروج المصلين بعد الصلاة مباشرة، منعاً للاختناقات المرورية والازدحام.