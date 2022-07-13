أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، في وقت سابق، عن فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي، للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (66) في كلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية.

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

– أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– أن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا وسليمًا من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية.

– أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (طبيعي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، انساني).

– أن يكون من خريج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.

– أن يتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

– ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في مؤهل الثانوية العامة.

– ألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد على (22) سنة.

– أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة، وأن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن (70%).

– ألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

– ألا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبية.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من السبت 1443/12/3هـ ويستمر حتى الخميس الموافق 1443/12/8هـ، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).