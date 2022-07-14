أعلن الأمن العام عن ضبط 14 مواطنًا ومقيمًا ارتكبوا عدة جرائم مختلفة في عدد من مناطق المملكة خلال الفترة الماضية.

سرقة مركبة وهواتف:

وقال الأمن العام عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على تويتر: إنه تم القبض على مواطنين بالرياض ظهرا عبر مقطع فيديو يسرقان مركبة في وضع التشغيل من أمام محل تجاري، كما أعلن عن ضبط مقيمين من الجنسية المصرية قاما بسرقة هواتف متنقلة من محل تجاري في خميس مشيط.

انتحال صفة ومشاجرة:

كذلك تم ضبط مواطنين انتحلا صفة غير صحيحة وقاما بالاعتداء على مندوب مبيعات وسلبه بطاقة إعادة شحن في جدة، كما تم ضبط 8 أشخاص ظهروا عبر مقطع فيديو إثر مشاجرة بينهم في أحد الأماكن العامة في القريات.