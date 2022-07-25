بلغ عدد المستفيدين من المبادرات الدعوية التي قدمتها جمعية الدعوة والإرشاد بأجياد في مكة المكرمة، خلال موسم حج هذا العام الجاري 1443هـ؛ أكثر من 142 ألف حاج وحاجة يمثلون أكثر من 40 دولة من مختلف دول العالم، شملت المبادرات من إقامة مشروع حفاوة ضيف الرحمن.

خدمات أجياد

كما صاحبت المبادرات من توزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 27 لغة عالمية، إضافة إلى ذلك تنفيذ عدد من المبادرات الإلكترونية من إنتاج مقاطع دعوية توعوية من خلال مشروع مقتدون والذي تجاوز عدد ظهور المقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 28 مليون مشاهدة, وتوزيع آلاف من الهدايا على ضيوف الرحمن تضمنت (سجادة فاخرة, وسبحة إلكترونية, ومنديل, وحافظات ماء, ومظلة), وتوزيع الكتيبات الدينية الخاصة بمناسك الحج والعمرة المترجمة بمشاركة المتطوعين والمتطوعات كما أطلقت الجمعية العديد من الفرص التطوعية عبر منصة التطوع الرسمية.

توعية ضيوف الرحمن

وقبيل دخول موسم حج هذا العام أبرمت جمعية أجياد عدداً من الاتفاقيات التعاونية مع جهات حكومية وخاصة والتي تهدف إلى تقديم برامج الحج لتوعية ضيوف الرحمن مع الشركاء تحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الحكيمة من خلال رؤية 2030.

وجدير بالذكر أن جمعية أجياد للدعوة هي جمعية متخصصة في توعية الحجاج والمعتمرين في منطقة الحرم المكي، من خلال تنفيذ عدد من البرامج الدعوية والمحاضرات الإيمانية والمبادرات التطوعية والاجتماعية واستفاد منها ملايين من الحجاج والمعتمرين وسكان منطقة الحرم من المواطنين والجاليات.