استقبلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية، متمثلة في الادارة العامة للخدمات الاجتماعية، حجاج بيت الله الحرام بعد قدومهم الى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة 15 ألف هدية، ويأتي هذا الاحتفاء بضيوف الرحمن ضمن حملة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) في عامها العاشر بعنوان “الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة”.

هدايا وورود:

وأوضح مدير عام للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي، أن الهدايا اشتملت على الورود والفل والياسمين والسجادات والمباخر والحلويات، بمشاركة ومساعد المدير العام محمد بن مشهور المنعمي ومشعل بن عمرو الجعيد.

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد الحازمي سعيًا في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.

ومن جانبه عبر الحجاج في حديث لهم عن عميق شكرهم وامتنانهم لكل ما يقدم لهم من خدمات جليلة وتسهيلات عظيمة داعين الله أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على كل ما يقدمونه لخدمة ضيوف الرحمن والإسلام والمسلمين.