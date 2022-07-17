أعلنت الهيئة العامة للنقل عن توفر 17 وظيفة إدارية وهندسية وتقنية وقانونية بالرياض.

تفاصيل وظائف هيئة النقل:

وأوضحت الهيئة أن الوظائف كما يلي (مدير عام حقوق وامتيازات النقل السككي – خبير نقل سككي – مهندس مدني – مراجع داخلي – أخصائي إعلام رقمي – باحث تنقل (لا تشترط خبرة) – محلل توطين وتنمية قدرات (لا تشترط خبرة) – محلل بيانات (الرقابة) (لا تشترط خبرة) – أخصائي جودة (لا تشترط خبرة) – باحث قانوني – أخصائي رقابة عمليات – أخصائي أول هوية مؤسسية – ضابط بحري (لا تشترط خبرة) – ضابط بحري – محلل بيانات (تقنية المعلومات) – مطور أنظمة – مدير إدارة الميزانية والتخطيط المالي).

التخصصات المطلوبة:

أما التخصصات المطلوبة فهي: (إدارة الأعمال، الهندسة المدنية، المالية، تقنية المعلومات، التسويق، الاتصال والإعلام، القانون، الأنظمة، العلاقات العامة، تصميم الجرافيك، علوم الحاسب، هندسة الحاسب، المحاسبة) أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

ولفتت هيئة النقل إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/12/21هـ الموافق 2022/07/20م من خلال الرابط التالي: هنا.