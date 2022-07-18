عانى اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا مع نادي الهلال في موسم 2021/2022 بسبب تراجع مستواه الفني، مما جعل الكثير من جماهير الأزرق تُطالب برحيله.

أرقام ماثيوس بيريرا في الموسم المنصرم

وخاض اللاعب البرازيلي، 3 نهائيات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الموسم الرياضي المنصرم وهم “نهائي دوري أبطال آسيا 2021، نهائي كأس السوبر السعودي، نهائي كأس الملك 2022”.

وبالنظر إلى أرقام اللاعب البرازيلي، فإنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف؛ وبالتحديد في 255 دقيقة، كما سدد على المرمى مرتين فقط، مما جعله عرضة للانتقادات من الجماهير الهلالية.

شرط الهلال لرحيل بيريرا

وبسبب كثرة الانتقادات اللاعب البرازيلي يفكر في العودة لدوري بلاده مع اهتمام نادي بوتافوجو البرازيلي بضمه.

وذكر موقع lance البرازيلي أن ماثيوس بيريرا سيغادر الهلال إلى بوتافوجو، في حال تلقى أزرق الرياض 18 مليون دولار أمريكي، وهو أمر سيكون صعبًا على نادي بوتافوجو لضم لاعب الهلال صاحب الـ26 عامًا.

يذكر أن بيريرا صاحب الـ26 عامًا انضم إلى الهلال صيف 2021 قادمًا من نادي ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي.