وفرت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة للمصاحف والكتب المصحف الإلكتروني ومصاحف برايل للمكفوفين وتراجم معاني القرآن و(180) ألف مصحف للحجاج داخل المسجد الحرام، حيث تم تزويد الأرفف والدواليب الخاصة بالمصاحف في المسجد الحرام، منذ بداية شهر ذي الحجة، بـ (80) ألف نسخة من كتاب الله الكريم، من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، إضافة إلى توزيع أكثر من (100) ألف نسخة على قاصدي البيت الحرام، مختلفة الأحجام.

المصاحف في أماكنها المخصصة:

وتم وضع المصاحف في الأماكن المخصصة لها، ليسهل على قاصدي المسجد الحرام الاستفادة منها، خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، إضافة إلى تخصيص مواقع ودواليب لمصحف الحرمين الإلكتروني، ومصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم، بعدة لغات أهمها (الإنجليزية، والأوردية والإندونيسية)، داخل المصليات المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

مصاحف برايل:

كما تتميز مصاحف برايل للمكفوفين، بقراءة للقرآن الكريم وتدبر آياته، وتحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونياً حسب آيات القرآن الكريم، والأحرف العربية، والصفحة، وهو مطابق لمصحف مجمع الملك فهد، وذلك في تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة، ويقدم النص الكامل للقرآن الكريم والأحرف العربية، والصفحة.

وتأتي هذه الجهود العظيمة في الاهتمام بكتاب الله -عز وجل- بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقًا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالاهتمام بكتاب الله، وخدمة للحرمين الشريفين، وضيوف الرحمن.