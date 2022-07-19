تمكن مركز أمراض وجراحة القلب عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إجراء 19 عملية قسطرة قلبية لضيوف الرحمن خلال عشرة أيام تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، أن مركز القلب بالمدينة المنورة كان قد استقبل الحالات عبر تحويلها من المستشفيات ومركز عمليات الهلال الأحمر خلال الأيام الماضية، وقدمت لهم الرعاية الصحية اللازمة من فحوصات وإجراءات طبية دقيقة.

توفير الرعاية للحجاج

ويقدّم مركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة بالإضافة إلى الرعاية الطبية، العلاجات والأدوية اللازمة لمرضى القلب بكميات تكفي الحاج طوال تواجده داخل المملكة ليتمكن من إتمام مناسك الحج بصحة وعافية.

تهيئة المستشفيات والمراكز الصحية

يذكر أن “الصحة” هيأت لموسم حج هذا العام عدداً من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وذلك بتجهيز عدد 23 مستشفى، و147 مركزاً صحياً، فيما يشارك أكثر من 25 ألف ممارسٍ صحي، إضافةً إلى 4654 سريراً للتنويم في المستشفيات، وعدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة (1080) سريراً، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس (238) سريراً.