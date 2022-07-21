يدين النادي الإسماعيلي بالفضل للاعبه أحمد مدبولي بعد أن سجل هدف في شباك نادي فيوتشر خلال مباراة الفريقين أمس في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022.

أبرز أرقام أحمد مدبولي مع الإسماعيلي

ونجح مدبولي في المساهمة في 21 هدفًا مع الإسماعيلي خلال 78 مباراة بواقع 75 مباراة في الدوري المصري و 3 مباريات في كأس مصر حيث سجل 5 أهداف وصنع 16 هدفًا.

وشارك مدبولي مع الإسماعيلي بواقع 4776 دقيقة مع الدراويش.

وابتعد الإسماعيلي قليلًا عن مناطق الهبوط في الدوري المصري، بعد فوزه في آخر مباراتين على فريقي سموحة وفيوتشر ليبتعد من المركز السابع عشر ويصل إلى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

سيواجه الإسماعيلي فريق بيراميدز المنتصر على النادي الأهلي أمس في الجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأحد المقبل.