أعلن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، اليوم الخميس، عن دعوته رسميًّا لعقد الجمعية العمومية العادية.

تفاصيل عمومية نادي الهلال

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اعتماد الإدارة العامة لشؤون الأندية في وزارة الرياضة موعد انعقاد الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 30/ 6/ 2022.

ولفت نادي الهلال إلى أن الجمعية العمومية، ستكون الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر أغسطس المقبل، عبر وسائل التقنية، وسيتم لاحقًا تزويد أعضاء الجمعية بالمعلومات اللازمة للمشاركة في الاجتماع.

الاستعداد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لبدء معسكره خارج في مدينة برمنغهام البريطانية، وسيخوض عددًا من الوديات استعدادًا للموسم الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكشف المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز عن قائمة الفريق في معسكر برمنغهام والذي سيستمر حتى 12 أغسطس، وخلت من اسم المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).