أوضحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أن أراضي المسجد وسطحه وساحاته تغطى بـ 25 ألف سجادة.

وأكدت أن السجاد يتم تعقيمه بأكثر من 1600 لتر، وغسل 150 سجادة، وكنسها ثلاث مرات، وتعطيرها بأكثر من 200 لتر، وجميع هذه الجهود تكون يوميًّا بلا انقطاع.

شرائح إلكترونية:

كما أشارت إلى أن السجاد يتضمن شرائح إلكترونية تحتوي على معلومات السجادة وتاريخها ومواعيد تطهيرها وتعقيمها.

وأشارت إلى أن الوكالة تسعى لتوفير جميع السبل لينعم زائر مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالراحة، والروحانية، والسكينة، في عبادته، وأن يكون المسجد النبوي متوفر فيه جميع سُبل الكمال، والتطور، التي ترقى لثاني أعظم البقاع في وجه الأرض.

ويتميز سجاد المسجد النبوي الفاخر بالأفضلية والتميز على مستوى العالم، وقد حرصت المملكة العربية السعودية بتقديم أرقى الخدمات وأكبرها لترقى أن تكون متوفرة في جميع جنبات المسجد النبوي الشريف.

وقد أكدت إدارة السلامة في وقت سابق؛ استمرار جولاتها الميدانية في المسجد النبوي ومرافقه للتأكد من جاهزية وسائل السلامة وتطبيق الاشتراطات المطلوبة.