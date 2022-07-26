دشن الأخضر تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني عبدالوهاب الحربي، مساء اليوم الأحد، معسكره الإعدادي في الطائف.

معسكر الطائف يجهز أخضر الناشئين:

ويخوض المنتخب السعودي للناشئين معسكرًا في الطائي حتى الخامس من أغسطس القادم، وذلك ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب، المقرر انطلاقها أواخر الشهر المقبل في الجزائر.

قائمة المنتخب السعودي:

وضمت قائمة أخضر الناشئين في المعسكر 26 لاعبًا، وهم؛ محمد المحمود، محمود البريه، بدر كابلي، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، فهد فلاته، سعد المطيري، أمجد علي، رياض يامي، عبدالله البيشي، زياد عياش وفرحة الشمراني.

كما يتواجد كل من؛ محمد هزازي، نواف الجدعاني، رامز زيد، جاذوب الظفيري، سعيد الزهراني، نواف الجناحي، بدر البيشي، عمار اليهيبي، قاسم سلطان، محمد العيسي، طلال حاجي، فارس يوسف، أصيل عبدالله ونواف البشري.

الحصة التدريبية الأولى بالمعسكر:

وأجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية على الملعب الرديف لمدينة الملك فهد الرياضية، بقيادة عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.