كشف المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا صالح المحمدي، عن قائمة الآخر لبطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو إلى السادس من أغسطس المقبل.

قائمة المنتخب السعودي لـ بطولة كأس العرب

وتواجد في قائمة الأخضر كل من “أسامة المرمش، بلال الدواء، حامد الشنقيطي، تركي الجوش، عبدالعزيز الفرج، أحمد الجليدان، محمد سليمان، محمد برناوي، محمد الدوسري، سويلم المنهالي، سالم النجدي، وليد عياش، حسن سفياني، عبدالملك العييري، فيصل الصبياني، عبدالله الزيد، عبدالعزيز العليوة، مصعب الجوير، عبدالله العنزي، محمد المري، صالح الرحماني، ياسين الزبيدي، ثامر الشهراني، يزيد جوشان، علي المسعود، مشاري النمر، عبدالله رديف.

وأجرى “الأخضر” حصته التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، طبّقوا خلالها تمارين على التمرير، ثم الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة “الأولى” وإلى جانبه منتخبي العراق وموريتانيا.