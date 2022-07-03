استعرض تقرير لقناة الإخبارية تفاصيل واقعة احتجاز 28 عاملة منزلية دون ماء أو طعام كافٍ خلف أبواب حديدية.

فيديو | الاتجار بالأشخاص.. 3 أبواب حديدية مصممة لاحتجاز 28 عاملة منزلية دون ماء أو طعام كافٍ التفاصيل مع مراسل #الإخبارية عاصم الرشودي#اليوم_العالمي_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص pic.twitter.com/zUmMZK3LvQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 30, 2022

وأفاد التقرير بأن العاملات المحتجزات تم احتجازهن في محيط لا يسمح لهن بمغادرته في مسكن بلا مخارج طوارئ أو هواتف محمولة.

تفاصيل صادمة:

وظل بعض المحتجزات في المكتب اللائي تواجدن به لمدة أربعة أشهر، دون السماح لهن بالمغادرة وحجز جوازات سفرهن، وهواتفهن المحمولة؛ لمنع الاتصال بأسرهن أو أي شخص خارج محبسهم.

الموارد البشرية تتدخل:

وتدخلت فرق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووقفت على أوضاع المكتب وتبين وجود العاملات المحتجزات في داخله، حيث يقدم خدمات غير مرخصة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أن تلك الواقعة بها شبهة اتجار بالأشخاص وجاري التحقق من تلك المعلومات.