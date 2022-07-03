نجح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في تحقيق 3 أرقام قياسية، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري المحترفين السعودي موسم 2021/ 2022.

أرقام مميزة لـ الهلال بدوري المحترفين السعودي:

الهلال سجل 50 هدفًا من داخل منطقة الجزاء كأفضل فريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يصل لهذا الرقم بموسم 2021/ 2022 متفوقًا على الاتحاد والنصر والشباب.

ولم تتلقَّ شباك الهلال أي هدف عكسي طوال مشوار الفريق في الدوري، كما سجل هجوم الفريق 63 هدفًا في مباريات الجولات الـ30 كأفضل خط هجوم متفوقًا على الاتحاد صاحب الـ62 هدفًا.

فرحة عارمة بعد خسارة الاتحاد من الطائي:

وفي وقت سابق، نشر حساب نادي الهلال في “تويتر” فرحة أعضاء الجهازين الفني والإداري بأزرق الرياض مع اللاعبين، لحظة خسارة الاتحاد من الطائي في الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر فهد المفرج، مدير الكرة في الزعيم، وهو سعيد للغاية، بعد خسارة الاتحاد من الطائي وحوله لاعبو الفريق مثل البيروفي أندري كاريلو، حيث كانوا يتابعون المباراة في التلفاز.

وكان الاتحاد خسر من الزعيم ثم من الطائي ليبتعد بصورة كبيرة عن الفوز بالدوري في موسم 2021/ 2022.