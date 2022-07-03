كشفت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية: إنه يوجد 3 أسباب وراء رغبة النجم البرتغالي في مغادرة مان يونايتد.

إدارة مانشستر يونايتد تخون رونالدو !

السبب الأول يعود إلى شعوره بخيانة إدارة النادي، حيث قدم كل شيء من أجل النادي، ومانشستر يونايتد لم يفعل أي شيء من أجله، ولم يقم بدوره لتعزيز قدرات الفريق.

السبب الثاني هو اعتقاد النجم البرتغالي أن اللاعبين لا يبذلون كل ما في وسعهم من أجل أن يفوز يونايتد في كل مباراة، بينما كانت المفاجأة في رغبته بالرحيل في يناير الماضي ولكنه لم يرغب في إثارة الجدل.

السبب الثالث هو شعور اللاعب البرتغالي بالتحفظ حول تحركات يونايتد في سوق انتقالات الصيف، بالإضافة إلى مشاركة النادي في الدوري الأوروبي، وعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة The Athletic أن اسم رونالدو طُرح على إدارة تشيلسي الإنجليزي للتعاقد معه بصيف العام الحالي، وأشار التقرير إلى أنه غير معلوم ما إذا كان تشيلسي سوف يلاحق رونالدو بقوة أم لا، الذي يُعتقد أنه قلق بشأن افتقار فريقه من الناحية المالية بعد رحيل المالك الروسي رومان أبراموفيتش حتى الآن.