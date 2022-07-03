كشف الإعلامي محمد البكيري عن أسباب خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رغم تفوقه طوال منافسات الموسم المنصرم.

فقدان اللقب بالجولات الأخيرة:

وظهر العميد بمستوى مميز للغاية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حافظ على صدارة المسابقة 22 جولة، قبل أن يخسرها لصالح الهلال في آخر جولتين فقط.

وأنهى الاتحاد الموسم بتعادل سلبي مع الباطن، فيما فاز الهلال على الفيصلي، ليتوج الأزرق بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل الوصافة للمرة الثالثة بعد موسمي 2009/ 2010 و2010/ 2011.

أسباب خسارة الاتحاد:

وقال البكيري: “الاتحاد قدم مستويات فنية وكان مفاجأة هذا الموسم، وذلك بفضل العمل الإداري والفني واتخاذ القرارات المناسبة، بجانب جودة اللاعبين، ولكن فقط البطولة في الأمتار الأخيرة رغم تصدره لعدة أسابيع لعدة أسباب”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج في أسبوع MBC: “أول هذه الأسباب فقدان دكة البدلاء، بالإضافة إلى فترات التوقف الطويلة والمتكررة، وعلى مدى التاريخ الاتحاد يتأثر بها، ولكن كان هناك عمل فني وإداري كبير”.

وأضاف: “المميز أن المنافس الذي حصل على اللقب يملك الأدوات التي لا يملكها العميد، الذي يُعد الأفضل بعد الهلال والنصر، ونجح في العودة للمنافسة على الرغم من الظروف التي كان يمر بها”.

رحيل سعود عبدالحميد والمالكي:

وواصل: “عدم وجود دكة مع رحيل سعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي، والإدارة لم تفرط بهما ما حدث خديعة من اللاعبين، لا يكمن أن تفاوض اللاعب لمدة سنة وهو يماطل، ولكن الاتحاد فقدهما واستمر في المنافسة”.

واستكمل البكيري قائلًا: “المالكي طلب الرحيل ولكن سعود أكبر خديعة للإدارة والجماهير، ظل سنة كاملة يماطل، وعرض الهلال تجاوز الـ5 ملايين ريال بجانب امتيازات، بجانب استبعاد كريم الأحمدي للإصابة، وإصابة حجازي لشهرين وإصابة كورونادو”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “كل هذه العوامل جعلت المدرب يضطر أن يلعب بلاعبين في مراكز غير مراكزهم لعدم وجود لاعبين، ورغم ذلك قدم الاتحاد موسمًا مثاليًّا مقارنة بأوضاع الهلال أو النصر، فالبعض كان يتوقع عودة العميد بعد 5 سنوات، ولكنه عاد بقوة الموسم الماضي والحالي”.