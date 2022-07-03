يرغب اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا في مغادرة نادي الهلال خلال صيف العام الحالي، وذلك بسبب كمية الانتقادات التي تعرض لها من قبل الجماهير بعد الانضمام للأزرق في صيف 2021 قادمًا من ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي.

ماثيوس بيريرا عانى في الهلال

النجم البرازيلي لم ينجح في موسم 2021/2022 في تقديم المنتظر منه مع أزرق الرياض، مما جعل الكثير من الجماهير تطلب رحيله.

3 أشياء تدفع بيريرا لمغادرة أزرق الرياض وهم ” رغبة نادي بوتافوجو البرازيلي في ضمه من الهلال، اللاعب غير سعيد في الهلال بسبب خلافات مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم ثم مع المدرب الحالي الأرجنتيني رامون دياز، محاولة بيريرا إقناع الهلال بفسخ العقد الممتد حتى صيف 2025″.

وكان بيريرا فاز مع الهلال بـ 3 ألقاب وهم ” الدوري السعودي للمحترفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا”.