أصدرت مدينة الملك سعود الطبية توضيحًا بشأن مرض متلازمة غيلان باريه، وأعراضه وسبل معالجته.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر أن متلازمة غيلان باريه، هي مرض حاد يصيب الأعصاب الطرفية وجذورها، خاصة الأعصاب الطرفية.

ADVERTISEMENT

مضاعفات متلازمة غيلان باريه:

وأشارت إلى أن أهم مضاعفات المرض تتمثل في:

ـ ضعف وتنميل في الاطراف والوجه حتى بعد الشفاء من المرض.

ـ مشاكل في القلب واضطرابات في ضغط الدم.

ـ الشعور بالألم والتعب الشديد.

ADVERTISEMENT

أعراض متلازمة غيلان باريه:

كما بينت أن أهم اعراض الإصابة بـ متلازمة غيلان باريه، هي:

ـ الإحساس بتنميل أو وخز في أصابع اليدين، أو القدمين، أو الرسغين، أو الكاحلين.

ـ عدم الاتزان أثناء المشي.

ـ صعوبة في تحريك الوجه خصوصًا أثناء المضغ والأكل.

ولفتت إلى أن أساب بالإصابة بـ متلازمة غيلان باريه غير واضحة حتى الآن، إذ عادة تحدث بعد التعرض لبعض العوامل كالعدوى في الجهاز الهضمي والتنفسي.

البول الدموي:

وفي وقت سابق؛ أوضح د. عبدالملك المرداوي استشاري المسالك البولية وأمراض العقم والذكورة، أسباب ظهور الدم مع البول، أو ما يعرف بالبول الدموي.

وقال المرداوي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن البول الدموي يعني (وجود دم مع البول)، وتتعدد أسباب الدم مع البول ومن أهمها:

أسباب البول الدموي:

– التهابات المسالك البولية

– حصوات المسالك البولية

– تضخم البروستات الحميد

– أورام المثانة أو الكلى

– أورام البروستات

– إصابات المسالك البولية