قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة نصائح للمحافظة على سلامة اللحوم أثناء التحضير.

الحفاظ على سلامة اللحوم

وقالت هيئة الغذاء في إنفوجراف إنه من أجل سلامة اللحوم، يجب التأكد من نظافة اليد والأسطح المستخدمة لتجهيزها، مشددة على مراعاة عدة أمور عند تحضيرها، أولها التأكد من غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون قبل وبعد تقطيع اللحوم.

كما أكدت ضرورة تنظيف الأسطح المستخدمة لتجهيز اللحوم (ألواح تقطيع، أطباق، طاولات، أدوات) بماء دافئ وصابون وتطهيرها بمادة مطهرة قبل وبعد استعمالها.

ولفتت إلى أن أسطح وألواح وأدوات تقطيع اللحوم النيئة يجب ألا تستعمل لتقطيع الأغذية الجاهزة للأكل مثل السلطات والفواكه.

علامات فساد اللحم

وكانت هيئة الغذاء والدواء أوضحت في وقت سابق، أن أهم العلامات لفساد اللحم وجود تغير في الرائحة بسبب تكون بعض الغازات الناتجة عن وجود البكتيريا، وتغير في اللون من الأحمر المائل للوردي إلى الأحمر الداكن أو الرمادي أو الأصفر، وكذلك تغير في الملمس، حيث يكون اللحم السليم أملس وناعمًا، في حين يصبح لزجًا عند فساده.