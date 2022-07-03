وجهت الدكتورة مها النمر استشاري الحمل والولادة عددًا من النصائح للنساء بعد الولادة القيصرية حددت فيه المسموح والممنوع خلال الشهور التالية للعملية.

الأمور المسموح بها

وقالت النمر إن الأمور المسموح بها ما يلي:

الاستحمام الحركة لبس الكعب الدرج الخروج السفر الرياضة (المشي). السباحة بعد شهر. تمارين البطن

الأمور الممنوعة بعد الولادة القيصرية

وقالت أما الممنوعات فتشمل ما يلي: