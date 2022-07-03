يبدو أن الرحيل المرتقب للبرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، جعل 3 أندية تتحرك للتعاقد معه في صيف 2022.

وكان رونالدو طلب الرحيل عن صفوف اليونايتد في صيف العام الحالي رغم تألقه على المستوى الفردي، بسبب شعوره بخيانة إدارة النادي، حيث قدم كل شيء من أجل النادي، ومانشستر يونايتد لم يفعل أي شيء من أجله، ولم يقم بدوره لتعزيز قدرات الفريق.

شرط غريب لرحيل كريستيانو رونالدو

صحيفة Mirror البريطانية ذكرت أن الشرط الوحيد لـ مان يونايتد للموافقة على رحيل كريستيانو رونالدو، هو تسببه في أزمات مع المدرب الهولندي تين هاج.

ورغم أن تيج هاج أكد على أن رونالدو ضمن حساباته للموسم الجديد، لكنه لن يقف عائقًا أمام النجم البرتغالي في حال قرر الرحيل.

وكان رونالدو انضم لصفوف فريق مانشستر يونايتد في أغسطس الماضي قادمًا من صفوف يوفنتوس الإيطالي.