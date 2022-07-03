أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، بعض الأعراض المتعلقة بظهور الأسنان اللبنية لدى الأطفال؛ مشيرة إلى بعض الحالات التي تستدعي الذهاب إلى الطبيب.

وبينت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر أن الأسنان اللبنية هي أول مجموعة من الأسنان تظهر لدى الطفل بشكل تدريجي، من عمر 6: 7 أشهر، وتستمر حتى يكتمل بزوغها في عمر السنتين والنصف، وعددها 20 سنًّا.

أعراض ظهور الأسنان اللبنية:

وأشارت إلى أن أهم أعراض ظهور الأسنان اللبنية؛ تتمثل في:

ـ انزعاج وألم الطفل.

ـ اضطراب النوم.

ـ القلق وعدم الارتياح.

ـ فقدان الشهية.

ـ سيلان اللعاب بشكل أكثر من المعتاد.

ـ انتفاخ واحمرار اللثة مكان ظهور السن.

وشددت على أهمية الذهاب للطبيب في حالة وجود حمى، أو إسهال أو طفح جلدي.

خطر السمنة على الأطفال:

وفي وقت سابق؛ حذر الدكتور عايض القحطاني، استشاري جراحة السمنة والمناظير، من 4 مضاعفات خطيرة للإصابة بالسمنة.

كما حذر القحطاني، خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، من ظهور علامة الاسمرار في الرقبة أو الإبط أو في مواضع أخرى، والتي تعدّ مؤشرًا على مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري.

مضاعفات السمنة:

وأضاف القحطاني أن هذه المضاعفات منها، الشعور بالاختناق أثناء النوم وصعوبات المشي أو صعود الدرج وتشمّع الكبد وكذلك زيادة فرص الإصابة بالسرطان والأورام.