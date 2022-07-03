أكد تطبيق توكلنا خدمات، أن بطاقة الحاج تهدف إلى استعراض بطاقة الحاج الذكية في المحفظة الرقمية في تطبيق توكلنا، للاستفادة منها في المواصلات والدخول إلى المناسك والتنقل بينها.

طريقة الاستفادة من الخدمة:

– قم بالدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات

– الدخول إلى المحفظة الرقمية

– قم باستعراض بطاقة الحاج، من قائمة الوثائق الأخرى

التسجيل في توكلنا خدمات:

وكان تطبيق توكلنا خدمات قد أوضح سابقًا خطوات التسجيل في “توكلنا خدمات”، مؤكدًا على أهمية تحديث التطبيق، والتسجيل من خلال الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول في توكلنا والتأكد من تحميل تطبيق توكلنا خدمات والضغط على خيار الانتقال

– الموافقة على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية

– تظهر رسالة تم تسجيل الدخول في توكلنا خدمات