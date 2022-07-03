فقد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، الفرصة في ضم 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية بصورة نهائية.

لماذا فقد ريال مدريد 3 صفقات ؟

ولم يتمكن الريال من التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي ولا مع السنغالي ساديو ماني ولا مع المصري محمد صلاح حيث جدد الأول عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي والثاني انتقل لنادي بايرن ميونخ الألماني والثالث جدد عقده مع فريق ليفربول الإنجليزي.

على الجانب الآخر برشلونة حتى الآن يسير بخطى ثابتة في سوق الانتقالات، حيث تعاقد مع البرازيلي رافينيا لاعب نادي ليدز يونايتد الإنجليزي والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني ويسعى البارشا لضم مزيد من الصفقات للفوز بكل البطولات الممكنة في الموسم المقبل.