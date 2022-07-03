قال محمد المصري، أمين لجنة مكافحة الاتجار بالبشر: إن هناك 3 صور بارزة تندرج تحت جرائم الاتجار بالبشر تجاه العمالة المنزلية.

فيديو | أمين لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص محمد المصري: تشغيل العمالة غير النظامية من صور جرائم الاتجار بالبشر#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/2QtMVEc9sm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 30, 2022

3 صور:

ولفت المصري خلال حواره إلى برنامج 120 على قناة الإخبارية إلى أن هذه الصور الثلاث تشمل حجز جواز السفر، ملفتًا إلى أن ذلك الجواز وثيقة شخصية لا يحق لأي فرد الاحتفاظ بها بطريقة غير مشروعة، وكذلك حجب الأجور والرواتب، مشيرًا إلى أن اتفاق العمل يقضي بتقديم خدمة مقابل أجر.

تشغيل في غير المجال:

وثالث صور جرائم الاتجار بالبشر تجاه العمالة المنزلية، هي تشغيل العامل في غير المجال المتفق عليه في عقد العمل، وذلك السلوك يدخل في إطار الخدمة قسرًا، بحسب أمين لجنة مكافحة الاتجار بالبشر.