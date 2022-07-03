تسببت أزمة فسخ عقد اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش مع نادي الاتحاد، في مشكلة للعميد الساعي بقوة للتعاقد مع مدرب جديد وصفقات جديدة للمنافسة في الموسم المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر منع العميد من المشاركة في سوق انتقالات اللاعبين، إلا بعد سداد مستحقات اللاعب الصربي السابق للفريق ألكسندر بريجوفيتش، والبالغة مليون و800 آلف يورو.

عقد بريجوفيتش تم إنهاؤه بشكل غير مشروع!

وكشف القانوني الرياضي أحمد الأمير عن 3 عقوبات قد يتعرض لها العميد إذا لم يسدد 40 مليون ريال، وهي قيمة المستحقات المتبقية للاعب الصربي فقال عبر “تويتر” : “إنهاء عقد بدون سبب مشروع ؛ عقوبته غرامة مالية + القيمة المتبقية من العقد + منع تسجيل لفترتين”.

يذكر أن المهاجم الصربي لعب مع العميد خلال الفترة من 2019 إلى 2021، ورحل عن العميد بعد فسخ العقد منضمًا لأحد أندية الدوري الأسترالي.