حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ظهور بعض العلامات على اللحوم، تعني فساده وعدم صلاحيته للأكل.

وأوضحت في انفوجراف على صفحتها الرسمية بتويتر أن العلامات الدالة على فساد اللحوم، يمكن اختصارها فيما يلي:

ـ تغير الرائحة؛ بسب تكون الغازات الناتج عن البكتيريا.

ـ تغير الملمس؛ إذ أن اللحم السليم يكون ملمسه ناعمًا وأملس في حين يكون سطح اللحم الفاسد لزجًا بسبب تكون البكتيريا.

ـ تغير اللون؛ فاللحم الفاسد يتحول من اللون الوردي إلى اللون الأحمر الداكن، او الرمادي أو الأصفر؛ في دلالة واضحة على فساده.

وفي وقت سابق؛ وجهت المختصة في التغذية صفاء بازرعة نصائح بشأن الطرق الصحيحة لحفظ اللحوم حتى لا تتعرض للتلف.

حفظ اللحوم

وقالت بازرعة خلال مداخلة إلى برنامج اليوم على قناة الإخبارية إن حفظ اللحوم النيئة بالثلاجات العادية يمكن أن يكون لخمسة أيام كحد أقصى حتى لا تتكاثر بها البكتيريا، فيما يمكن أن تمتد المدة بالفريزر “المجمد” لقرابة 12 شهرًا كاملة.

اللحوم المطهية

وأضافت أنه بالنسبة للحوم المطهية فإن حفظها بالثلاجات يكون من 3 إلى 4 أيام، وبالفريزر كحد أقصى 6 أشهر، على أن يتم حفظها بالدرج الأسفل في وعاء محكم؛ لمنع تلامسها مع أغذية أخرى وتلويثها.