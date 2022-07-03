أكدت مدينة الملك سعود الطبية أهمية فيتامين ب 12 للجسم، لافتة إلى مصادره الطبيعية التي يمكن تحصيله منها من خلال الغذاء.

أهمية فيتامين ب 12

وبينت في انفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر أن أهمية فيتامين ب 12، تتمثل فيما يلي:

ـ يساهم في تزويد الجسم بالطاقة.

ـ يساعد في صنع خلايا الدم الحمراء.

ـ يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

كما أوضحت أن فيتامين ب 12 يمكن الحصول عليه من خلال تناول: الحبوب المدعمة، وسمك التونة، وحليب قليل الدسم، وصدر الدجاج المشوي.

أهمية الحديد:

وفي وقت سابق، نبهت مدينة الملك سعود الطبية إلى أهمية حصول الجسم على كميات مناسبة من الحديد؛ للحفاظ على الصحة.

وأوضحت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر إلى أن أهمية الحديد للجسم تتمثل في:

ـ المساهمة في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تساعد في نقل الأكسجين لكافة أنحاء الجسم.

ـ المساعدة في نمو وصحة الجسم.

ـ يساعد في تصنيع بعض الهرمونات.

مصادر الحديد في الأغذية:

كما أشارت إلى أن مصادر الحديد الطبيعية في الأغذية، تتوافر في بعض المواد، مثل:

ـ السبانخ.

ـ الطماطم.

ـ العدس.

ـ الشوكولاتة الداكنة.

وفي الإطار ذاته، حذرت من خطر زيادة نسبة الحديد في الجسم؛ موضحة أن أعراض الزيادة تتمثل في: ألم البطن، والإمساك، والقيء، واضطراب نبضات القلب.

وفي وقت سابق؛ نبهت مدينة الملك سعود الطبية إلى أهمية حصول الجسم على كميات مناسبة من الحديد؛ للحفاظ على الصحة.

أهمية الحديد

وأوضحت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر إلى أن أهمية الحديد للجسم تتمثل في:

ـ المساهمة في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تساعد في نقل الأكسجين لكافة أنحاء الجسم.

ـ المساعدة في نمو وصحة الجسم.

ـ يساعد في تصنيع بعض الهرمونات.

مصادر الحديد في الأغذية:

كما أشارت إلى أن مصادر الحديد الطبيعية في الأغذية، تتوافر في بعض المواد، مثل:

ـ السبانخ.

ـ الطماطم.

ـ العدس.

ـ الشوكولاتة الداكنة.

وفي الإطار ذاته، حذرت من خطر زيادة نسبة الحديد في الجسم؛ موضحة أن أعراض الزيادة تتمثل في: ألم البطن، والإمساك، والقيء، واضطراب نبضات القلب.