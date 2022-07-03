نجح 3 مدربين فقط في البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجديد 2022/2023 بعد أن حققوا نتائج إيجابية مع فرقهم بالموسم الماضي.

المدربون الـ3 الذين نجوا من الإقالة هم ” الكرواتي كريشمير ريزيتش مدرب نادي ضمك، السلوفاكي مارتن سيفيلا مدرب أبها، الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء”.

مدربان جديدان في دوري المحترفين

وكان نادي النصر تعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا كما جدد نادي الاتفاق لمدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، كذلك نجح نادي الاتحاد في التعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الموسم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد الوصيف، ثم النصر ثالثًا بـ61 نقطة، يليه الشباب برصيد 55 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الخامس برصيد 44 نقطة، يليه الطائي بـ37 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، وحل الفتح ثامنًا برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع أبها والفيحاء.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة بالتساوي مع التعاون، ثم الباطن برصيد 33 نقطة، وحل الفيصلي في المركز الـ14 بـ33 نقطة، وهبط لدوري يلو مع الأهلي 32 نقطة والحزم 17 نقطة.