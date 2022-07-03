أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى المسجلة بمدن المملكة.

وقال المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر اليوم السبت، إن كلاًّ من المدينة المنورة ورفحاء وحفر الباطن من المتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة بـ45 مئوية، بينما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ18 درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم بمدن المملكة، كالتالي: المدينة المنورة ورفحاء وحفر الباطن 45 درجة مئوية، وسكاكا 44، ومكة المكرمة وبريدة وعرعر والقريات والعلا 43، ووادي الدواسر 42 مئوية، فيما تسجل الرياض وتبوك والخرج وينبع وطريف 41.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى فجاءت على بعض المدن كالتالي: أبها 18 درجة مئوية، والباحة 19 درجة، والقريات والطائف 24، وتبوك وبيشة 26، فيما تسجل حائل والعلا 27، ونجران 28، وعرعر والوجه وينبع 29 مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقتي عسير وجازان.

في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم كذلك على أجزاء من منطقتي نجران والباحة يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.