جدد نادي الهلال في الساعات الأولى من صباح اليوم، عقد المدرب الأرجنتيني رامون دياز ليستمر مع الفريق الكروي الأول حتى صيف 2023.
وكان دياز تولى مهمة تدريب الهلال في فبراير الماضي خلفًا للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بعد النتائج الكارثية التي حققها مع الفريق في كأس العالم للأندية 2021.
كيف استفاد الهلال من التجديد لـ رامون دياز ؟
ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” شعارات الأندية التي واجهها دياز بعد توليه مسؤولية تدريب الهلال مثل النصر والاتحاد وضمك وأبها، حتى مواجهة الفيصلي في الجولة الختامية من الدوري مع وضع كأس دوري المحترفين، وهو اللقب الذي تحصل عليه دياز.
اترك تعليقاً