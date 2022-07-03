جدد نادي الهلال في الساعات الأولى من صباح اليوم، عقد المدرب الأرجنتيني رامون دياز ليستمر مع الفريق الكروي الأول حتى صيف 2023.

وكان دياز تولى مهمة تدريب الهلال في فبراير الماضي خلفًا للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بعد النتائج الكارثية التي حققها مع الفريق في كأس العالم للأندية 2021.

كيف استفاد الهلال من التجديد لـ رامون دياز ؟

القانوني أحمد الشيخي قال عبر حسابه في “تويتر” : “يُحسب لـ الهلال تعامله مع منع التسجيل كالتالي: “أولًا وقع مع لاعبين مهمين قبل إقرار المنع بسبب قضية كنو، ثانيًا جدد مع المدرب دياز الذي يعد أكثر القادرين على التأقلم مع العقوبة، لأنه لعب بالتشكيلة الحالية، ثالثًا جعل مدة عقد المدرب الأرجنتيني هي مدة المنع أي لمدة موسم بالضبط، حيث يغادر دياز ويأتي مكانه مدرب آخر مع صفقات جديدة بعد نهاية فترة منع القيد”.