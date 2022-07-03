أبدى نادي الاتحاد في الفترة الأخيرة، رغبته حول ضم اللاعب أحمد بامسعود نجم نادي الفيحاء بفترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ويسير العميد بشكل جيد في سوق الانتقالات الصيفية، حيث ضم اللاعب زكريا هوساوي من نادي أُحد وضم المصري طارق حامد من نادي الزمالك المصري.

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أحمد بامسعود يقترب من الاتحاد :

وطلب الفيحاء 7 ملايين ريال من إدارة أنمار الحائلي للتخلي عن المتبقي من عقد بامسعود، لكن إدارة العميد تسعى لتخفيض المبلغ إلى 4 ملايين ريال، ولا تزال المفاوضات جارية بحسب الإعلامي هتان النجار.

وتوجد رغبة اتحادية أيضًا في ضم مدافع قوي وجيد بجانب المصري أحمد حجازي، مع ضم أحمد بامسعود ظهير أيسر فريق الفيحاء خلال ميركاتو الصيف.

نونو سانتو كان رغب في رحيل الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي وضم حارس آخر، وهو ما لا تحبذه إدارة الحائلي كون الحارس كان عنصرًا فعالًا مع العميد بالموسم الماضي رغم خسارة لقب الدوري.