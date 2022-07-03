حذرت إدارة الإرشاد الزراعي من تلوث اللحوم بحاشية الماشية عند ذبح الأضحية لما تسببه من أذى.

كما نصحت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، بتثبيت الذبيحة من رقبتها وترك الأطراف تتحرك لكي يحصل الإدماء بشكل كامل.

وأضافت: “يفضل ترك الذبيحة بمكان بارد بعد السلخ إن أمكن ذلك ليحدث التيبس الرمي”.

قال الطبيب البيطري في هيئة الغذاء والدواء سلطان بوخضر: إنه من الأفضل وقف الطعام عن الأضحية قبل الذبح بـ 12 ساعة، والاستكفاء بالماء.

خلال استضافته في قناة الإخبارية؛ ذكر أن الطريقة الصحيحة لحفظ اللحوم بعد ذبح الأضحية تتمثل في عدم تركها أكثر من ساعة ونصف إلى ساعتين، أما بعد ذلك فيجب مباشرة وضعها في الثلاجة؛ وإذا كان المراد تخزينها فيجب وضعها في الثلاجة لفترة لا تقل عن 6 ساعات تنقل بعدها إلى الفريزر.

تقسيم اللحم:

وتابع: “بالنسبة للحم نفسه فيفضل تقسيمه بحسب الاستهلاك اليومي، ويوضع في حافظات أو أكياس مخصصة للحفظ، فلا تنتقل المواد الكيميائية من المغلفات نفسها إلى اللحم”.

وأكمل: “كما يراعى عند وضع اللحم في الثلاجة وضعها في الأرفف السفلية؛ لضمان عدم انتقال ما في اللحوم إلى ما هو أسفل منها، كما يجب مراعاة تقسيم اللحم وتوزيعه في الثلاجة لضمان وصول أكبر قدر ممكن من البرودة للحم، وبذلك نضمن سلامتها”.