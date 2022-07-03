أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن برنامج الفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

برنامج إعداد الاتحاد

سيعود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للتدريبات الجماعية وخوض فحوصات طبية خلال الفترة من 20 وحتى 22 يوليو، قبل أن يسافر العميد إلى معسكر في النمسا يوم 23.

وسيبدأ الفريق المرحلة الأولى من الإعداد في سيفيلد بمقاطعة تيرول، وسيخوض مباراتين وديتين ضد فيورنتينا الإيطالي وريد بول سالزبورغ النمساوي يومي 31 يوليو و7 أغسطس.

ومن المقرر أن تكون المرحلة الثانية من إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بداية من يوم 8 أغسطس في منطقة باد تاتزماندورف، ويواجه الوحدة الإماراتي وديًا يوم 12، ويعود إلى جدة يوم 13، على أن يخوض ودية رابعة يوم 19.

وتعمل الإدارة على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في المنافسة على البطولات الموسم المقبل، بعد المستوى الذي ظهر عليه هذا الموسم.

التعاقد مع نونو سانتو:

وكانت إدارة الاتحاد قد نجحت في الحصول على توقيع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو رسميًّا، لقيادة الفريق لمدة موسمين حتى عام 2024، نظرًا لخبراته الكبيرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).