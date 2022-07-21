أعلن نادي الوحدة عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم التي ستُغادر إلى إسبانيا، لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الرياضي الجديد.

قائمة الوحدة لمعسكر إسبانيا

وجاءت قائمة الوحدة لمعسكر إسبانيا، كالتالي؛ منير محمدي، عبدالقدوس عطية، أيمن الحسيني، باسم البقي، نور الرشيدي، علي مكي، عبدالله الحافظ، أوسكار دوراتي، ألبرتو بوتيا، حمد الجيزاني ونايف كريري.

ويتواجد في قائمة الفريق الأول لكرة القدم أيضًا، عبدالإله بخاري، إسلام هوساوي، عبدالرحمن الهاجري، محمد القرني، أحمد فلاته، علاء حجي، وليد باخشوين، أنسلمو دي مورايس، يوسف الحربي وحسين العيسى.

كما ضمت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، عبدالكريم يودا، يحيى نجعي، جيرسون رودريغيز، سلطان العكوز، هزاع الغامدي، عبدالكريم القحطاني، سلطان السوادي، فيصل فجر، جون دافيد بوغيل، جابر عيسى وعزام البيشي.

الاستعداد للموسم الجديد

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد، حيث خاض لاعبيه الفحوصات الطبية وبدأت التدريبات الجماعية، وذلك خلال الفترة من 15 وحتى 21 يوليو.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من الإعداد في مدرين مورسيا الإسبانية بداية من الغد وحتى 15 أغسطس، على أن يخوض 6 مباريات ودية، وفي المرحلة الثالثة، يعود إلى السعودية وتستمر التدريبات حتى انطلاق الموسم.