أكدت مدينة الملك سعود الطبية أهمية الزنك للجسم، موضحةً مصادر الحصول عليه من الاغذية الطبيعية.

أهمية الزنك للجسم:

وأوضحت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر أن أهمية الزنك للجسم تتمثل فيما يلي:

ـ المساعدة في صنع خلايا وإنزيمات جديدة.

ـ تعزيز مناعة وصحة الجسم.

ـ المساهمة في عملية النمو عند الأطفال والمراهقين.

ـ المساعدة في التئام الجروح.

مصادر الزنك:

وفيما يتعلق بمصادره الطبيعية؛ بينت أن هناك عددًا من الأغذية غنية به منها: المحار، واللحوم الحمراء، والفاصوليا الخضراء، والكاجو.

وفي السياق نفسه؛ حذرت من زيادة نسب الزنك في الجسم؛ لافتة إلى أن هناك عددًا من المؤشرات تنبه لزيادته منها:

ـ الصداع.

ـ الإسهال.

ـ القيئ.

ـ فقدان الشهية.

وفي وقت سابق؛ نبهت مدينة الملك سعود الطبية إلى أهمية حصول الجسم على كميات مناسبة من الحديد؛ للحفاظ على الصحة.

أهمية الحديد:

وأوضحت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر إلى أن أهمية الحديد للجسم تتمثل في:

ـ المساهمة في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تساعد في نقل الأكسجين لكافة أنحاء الجسم.

ـ المساعدة في نمو وصحة الجسم.

ـ يساعد في تصنيع بعض الهرمونات.

مصادر الحديد في الأغذية:

كما أشارت إلى أن مصادر الحديد الطبيعية في الأغذية، تتوافر في بعض المواد، مثل:

ـ السبانخ.

ـ الطماطم.

ـ العدس.

ـ الشوكولاتة الداكنة.

وفي الإطار ذاته، حذرت من خطر زيادة نسبة الحديد في الجسم؛ موضحة أن أعراض الزيادة تتمثل في: ألم البطن، والإمساك، والقيء، واضطراب نبضات القلب.