أكدت مدينة الملك سعود الطبية أهمية الزنك للجسم، موضحةً مصادر الحصول عليه من الاغذية الطبيعية.
أهمية الزنك للجسم:
وأوضحت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر أن أهمية الزنك للجسم تتمثل فيما يلي:
ـ المساعدة في صنع خلايا وإنزيمات جديدة.
ـ تعزيز مناعة وصحة الجسم.
ـ المساهمة في عملية النمو عند الأطفال والمراهقين.
ـ المساعدة في التئام الجروح.
مصادر الزنك:
وفيما يتعلق بمصادره الطبيعية؛ بينت أن هناك عددًا من الأغذية غنية به منها: المحار، واللحوم الحمراء، والفاصوليا الخضراء، والكاجو.
وفي السياق نفسه؛ حذرت من زيادة نسب الزنك في الجسم؛ لافتة إلى أن هناك عددًا من المؤشرات تنبه لزيادته منها:
ـ الصداع.
ـ الإسهال.
ـ القيئ.
ـ فقدان الشهية.
وفي وقت سابق؛ نبهت مدينة الملك سعود الطبية إلى أهمية حصول الجسم على كميات مناسبة من الحديد؛ للحفاظ على الصحة.
أهمية الحديد:
وأوضحت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر إلى أن أهمية الحديد للجسم تتمثل في:
ـ المساهمة في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تساعد في نقل الأكسجين لكافة أنحاء الجسم.
ـ المساعدة في نمو وصحة الجسم.
ـ يساعد في تصنيع بعض الهرمونات.
مصادر الحديد في الأغذية:
كما أشارت إلى أن مصادر الحديد الطبيعية في الأغذية، تتوافر في بعض المواد، مثل:
ـ السبانخ.
ـ الطماطم.
ـ العدس.
ـ الشوكولاتة الداكنة.
وفي الإطار ذاته، حذرت من خطر زيادة نسبة الحديد في الجسم؛ موضحة أن أعراض الزيادة تتمثل في: ألم البطن، والإمساك، والقيء، واضطراب نبضات القلب.
اترك تعليقاً