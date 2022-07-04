أوضحت مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، أسباب انخفاض السكر في الدم لدى مرضى السكري.

أسباب انخفاض السكر في الدم:

وبينت في إنفوجرافيك على حسابها الرسمي بتويتر، أن هناك عدة أسباب لانخفاض السكر؛ أهمها:

ـ زيادة جرعة الإنسولين، أو حقنه في العضل بدلًا من حقنه في الخلايا الدهنية تحت الجلد.

ـ عدم تناول ما يكفي من الطعام أو الكربوهيدرات بعد تناول جرعة الإنسولين.

ـ تأخير الوجبات أو عدم تناول الطعام لفترات طويلة.

ـ ممارسة المصاب بالسكري لنشاط بدني شديد.



تبرع مريض السكري بالدم:

وفي وقت سابق، أكد الدكتور عمر السحيباني، استشاري أمراض الدم وطب نقل الدم، أن هناك إمكانية تبرع لمريض السكري بالدم، حيث إن التبرع يساعد على الوقاية من الأمراض.

وقال السحيباني خلال حواره إلى قناة السعودية: إن مريض السكر يمكنه أن يتبرع بالدم إذا كان يأخذ الدواء عن طريق الفم ومن يحصل على الإنسولين الصناعي يمكنه أيضًا التبرع بالدم في حال اكتملت الشروط الأخرى للتبرع.

فحص أولي:

ولفت إلى أنه يتم إجراء فحص أولي قبل التبرع بالدم عبارة عن فحص درجة الحرارة والضغط والوزنـ، مشيرًا إلى أنه إذا كان المتبرع وزنه أقل من 50 كيلو لا يمكن أن يتبرع وأيضًا إذا كان الضغط أقل من المعدل الطبيعي أو أعلى لا يمكن التبرع.

فوائد التبرع بالدم:

ولفت إلى أن التبرع بالدم له عدة فوائد مثل تنشيط الدورة الدموية وإنتاج خلايا دم متجددة والوقاية من أمراض القلب والتجلطات، بالإضافة إلى أن التبرع يساعد على إجراء فحوصات مجانية قد تساعد المتبرع على الوقاية من الأمراض.