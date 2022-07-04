نبهت مدينة الملك سعود الطبية إلى أهمية حصول الجسم على كميات مناسبة من الحديد؛ للحفاظ على الصحة.

أهمية الحديد:

وأوضحت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر إلى أن أهمية الحديد للجسم تتمثل في:

ـ المساهمة في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تساعد في نقل الأكسجين لكافة أنحاء الجسم.

ـ المساعدة في نمو وصحة الجسم.

ـ يساعد في تصنيع بعض الهرمونات.

مصادر الحديد في الأغذية:

كما أشارت إلى أن مصادر الحديد الطبيعية في الأغذية، تتوافر في بعض المواد، مثل:

ـ السبانخ.

ـ الطماطم.

ـ العدس.

ـ الشوكولاتة الداكنة.

وفي الإطار ذاته، حذرت من خطر زيادة نسبة الحديد في الجسم؛ موضحة أن أعراض الزيادة تتمثل في: ألم البطن، والإمساك، والقيء، واضطراب نبضات القلب.

وفي وقت سابق؛ أشارت مدينة الملك سعود الكبية إلى أهمية حصول الجسم على كميات كافية من حمض الفوليك؛ لضمان الحفاظ على الصحة.

وبينت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر أن حمض الفوليك أهميته تكمن في مساعدة الجسم على تكوين خلايا دم حمراء سليمة.

مصادر حمض الفوليك:

كما لفتت إلى أن مصادره الطبيعية تتوافر في السبانخ، والأرز الأبيض، والبازلاء، والمعكرونة.

وفي السياق ذاته؛ حذرت من زيادة جرعات حمض الفوليك الداخلة إلى الجسم؛ لافتة إلى أن ارتفاع نسبتها في الدم يسبب: الالتهابات المختلفة، ومشاكل الجهاز العصبي، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.