أشارت مدينة الملك سعود الكبية إلى أهمية حصول الجسم على كميات كافية من حمض الفوليك، لضمان الحفاظ على الصحة.

وبينت في انفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر أن حمض الفوليك أهميته تكمن في مساعدة الجسم على تكوين خلايا دم حمراء سليمة.

مصادر حمض الفوليك

كما لفتت إلى أن مصادره الطبيعية تتوافر في السبانخ، والأرز الأبيض، والبازلاء، والمعكرونة.

وفي السياق ذاته؛ حذرت من زيادة جرعات حمض الفوليك الداخلة إلى الجسم؛ لافتة إلى أن ارتفاع نسبتها في الدم يسبب: الالتهابات المختلفة، ومشاكل الجهاز العصبي، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

انتفاخ البطن

وفي وقت سابق؛ كشف الدكتور عادل القطب، استشاري الجهاز الهضمي، عن أسباب انتفاخ البطن، لافتاً إلى أنها تنقسم إلى أسباب عضوية متعددة، وأسباب وظيفية.

أسباب عضوية تؤدي لانتفاخ البطن

وقال القطب خلال استضافته ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، إن البطن تحتوي على أعضاء جوفاء مثل المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة، وأعضاء مصمتة مثل الكبد والكلى والغدد الليمفاوية بداخلها أو المنطقة بداخل جدار البطن التي تحتوي على الدهون.

وأضاف أن الأسباب العضوية تختصر بالإنجليزية إلى “5Fs”، حيث تتعدد إلى دهون مترسبة، أو انتفاخ جراء غازات، أو حمل النساء الذي يزيد من بروز البطن وانتفاخه، فضلًا عن وجود براز ما يؤدي إلى الإمساك، أو وجود سوائل في نفس التجويف فبعض الأمراض مثل أمراض الكبد تتكون بسببها السوائل ما يسمى بالاستسقاء.

أمراض تتسبب في الزيادة

ولفت إلى أن هناك أسباباً خاصة كشعور السيدات بالانتفاخ خلال الدورة الشهرية، كما أن هناك بعض أمراض تزيد من انتفاخ البطن مثل بطانة الرحم المهاجرة.

وهناك أسباب عضوية تصيب الأمعاء الدقيقة مثل مرض كرونز، أو الأمراض التقرحية أو انسداد الأمعاء نتيجة ورم أو وجود لحميات معينة تؤدي إلى انتفاخ البطن.

وأشار إلى أن التضخم في أحد الأعضاء مثل الكبد والطحال يؤثر كذلك، مطالبًا المرضى بالانتباه للانتفاخ في جزء معين من البطن، ما يعطي دلالة كبيرة عن السبب.