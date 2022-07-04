حذرت مديرية الملك فهد الطبية من خطر التغذية غير المتوازنة وضررها على الجسم.

وأشارت في إنفوجراف على صفحتها الرسمية إلى أن التغذية غير المتوازنة؛ هي التغذية التي يتم فيها تناول أنواع معينة من المغذيات أكثر من الأخرى؛ كالنشويات أو الدهون.

وبينت أن هذه النوعية من طرية التغذية تتسبب في ظهور الأمراض المزمنة مثل: السمنة وأمراض القلب.

أعراض التغذية غير المتوازنة:

كما لفتت إلى أن الأمراض التي تسببها التغذية غير المتوازنة تتمثل في:

ـ زيادة الوزن.

ـ النحافة الشديدة.

ـ نقص الفيتامينات الشديدة.

ـ قصر القامة الشديد مقارنة بعمر الشخص.

وشددت على أن نقص الحديد من أكثر أشكال سوء التغذية انتشارًا.

التسمم الغذائي:



وفي وقت سابق؛ أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أن أعراض التسمم الغذائي ممكن أن تبدأ في غضون ساعات من تناول الطعام الملوث.

تعويض السوائل:

وبينت أن التسمم الغائي في معظم الأحيان لا يحتاج إلى دواء، لكنه يحتاج إلى سوائل لتعويض المفقود، لافتة إلى أن هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى الانتقال إلى المستشفى.

الانتقال للمستشفى:

وتتمثل الأعراض الداعية للانتقال للمستشفى فيما يلي:

ـ وجود دم في البراز أو الإسهال، ويكون لون البراز غامقًا.

ـ التقيؤ لفترة طويلة أو وجود دم في القيء.

ـ آلام شديدة في البطن.

ـ ارتفاع درجات الحرارة.

ـ وجود علامات الجفاف: جفاف الفم، وقلة التبول، والدوخة، والإنهاك، وزيادة ضربات القلب أو معدل التنفس.